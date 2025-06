Giornata formativa per i volontari della Protezione Civile Valle Vigezzo FOTO

Si è svolta sabato 14 giugno, sul territorio del Comune di Villette, una delle giornate formative del Gruppo Intercomunale Volontariato di Protezione Civile dell’Unione Montana Valle Vigezzo, nato nello scorso anno dalla fusione dei Gruppi Comunali di Protezione Civile dei Comuni facenti parte dell’Unione stessa.

Tale giornata di formazione rientra nel programma annuale d’istruzione, addestramento ed esercitazione, stilato dal Consiglio del Gruppo Intercomunale in accordo con il Presidente dell’Unione, che mira ad aggiornare i Volontari facenti parte del Gruppo sull’utilizzo di attrezzature e strumentazione utilizzati durante le emergenze in cui sono chiamati a operare.

Nello specifico la giornata di sabato 14 è stata dedicata nella prima parte della mattinata ad una lezione teorica sul funzionamento e sulle diverse tipologie di motopompe per lo svuotamento, sui principi di posizionamento ed installazione e soprattutto sulle caratteristiche specifiche di utilizzo. Successivamente dopo una lezione pratica sugli argomenti precedentemente trattati, i Volontari presenti hanno potuto sperimentare personalmente quanto appreso.

Sul luogo dell’esercitazione sono state approntate più postazioni con diverse tipologie di Motopompe, sia adibite allo svuotamento di acqua sia per l’intervento in caso di fanghi e limo. Il corso è stato tenuto da Istruttori del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile cui tali attrezzature sono in dotazione e sono usate in caso di richiesta d’intervento comunale-provinciale regionale e su richiesta di mobilitazione della Colonna Mobile Regionale verso altre Regioni o Stati, ultime aree d’intervento, in ordine di tempo, le recentissime alluvioni in Toscana e in Emilia-Romagna, senza dimenticare l’emergenza di Macugnaga in Valle Anzasca.

Il ciclo di formazione prevede, per il prossimo appuntamento, un’esercitazione mirata all’allestimento di un Campo di supporto alla popolazione all’interno della simulazione di apertura di un COC (Centro Operativo Comunale) a seguito dei corsi organizzati dalla Regione Piemonte per gli Amministratori.