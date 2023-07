Terrazzamenti dell'Ossola: un patrimonio Unesco recuperato e valorizzato

Nel 1992 o sistemi di terrazzamento sono stati inseriti nella “World Heritage List” dell’Unesco, la lista dei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale.

I terrazzamenti, infatti, sono testimonianza di un’agricoltura di sussistenza capace di garantire ancora piccole produzioni familiari e di contrastare l’incessante attività di riconquista del territorio naturale da parte di alberi e arbusti. I terrazzamenti non sono soltanto strisce di terra coltivabile sostenute da muri in pietra a secco, portano con sé anche tecniche e saperi tradizionali secolari, che ne hanno consentito la realizzazione e il mantenimento nel corso del tempo. Con riguardo, l’Unesco li ha definiti “progetti collettivi in continuo divenire”.

Percorrendo le vallate dell’Ossola, non sempre facciamo caso alla presenza di terrazzamenti perché, ormai, per la maggior parte sono sommersi dalla vegetazione boschiva e dai rovi che li hanno inglobati. L’unico periodo in cui è più facile osservarli è quello invernale, quando, coperti dalla neve, riescono a spuntare dal bosco fino alle quote più elevate dei pendii.

Grazie all’Associazione Fondiaria Terra Vi.Va., nata nel 2017 all’interno del progetto Sociaalp, molti dei terrazzamenti della Valle Antrona sono stati recuperati e valorizzati secondo le tecniche tradizionali. All’interno dello stesso progetto, dal 2021, è stato attivato il monitoraggio dello stato di fatto dei muri di pietra a secco dei terrazzamenti in collaborazione con Arup Italia, società di ingegneria e consulenza ambientale.

I dati raccolti hanno permesso di partecipare all’avviso pubblico per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale del PNRR- M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, con il progetto “Manutenzione straordinaria Terrazzamenti località Cheggio e Viganella (Comune di Borgomezzavaalle) e Varchignoli (Comune di Villadossola)”, del valore complessivo di € 100.224,09.

Dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle amministrazioni dei Comuni di Villadossola e Borgomezzavalle, nel mese di giugno sono stati avviati i lavori così come da formalizzazione con firma dell’atto d’obblighi a gennaio 2023. I lavori sono stati affidati a Valgrande Società Cooperativa, che ha iniziato dapprima con gli interventi pianificati per la località di Viganella: interventi di ricostruzione di muri crollati e miglioramento della loro accessibilità. Successivamente, i lavori si sposteranno a Cheggio e Varchignoli, per essere ultimati entro fine 2023.