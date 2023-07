Canton Ticino, 35enne austriaco muore facendo canyoning

Drammatico incidente ieri in Canton Ticino, a Claro nel Bellinzonese.

Stando a una prima ricostruzione, un 35enne cittadino austriaco residente in Austria stava effettuando del canyoning nel torrente Censo insieme a un gruppo di persone. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'uomo è rimasto vittima di una caduta precipitando per circa otto metri e andando a urtare contro le rocce sottostanti.

L'uomo è stato assistito dagli altri membri del gruppo che parallelamente hanno dato l'allarme.

Oltre agli agenti della Polizia cantonale, sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA che hanno elitrasportarlo il 35enne a valle. A causa delle gravi ferite, l'uomo purtroppo è deceduto.