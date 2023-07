Patrick Zaki, Michele Quaroni e .....Bannio Anzino

Patrick Zaki è tornato in Italia. Lo studente universitario e attivista egiziano, prima condannato e poi liberato dal presidente Al Sisi, è tornato nella ‘sua’ Bologna ieri. A contribuire al suo rilascio l’azione diplomatica del governo italiano e dei funzionari, compreso l’ambasciatore italiano al Cairo, Michele Quaroni. Il cui nome è circolato sui giornali in questi giorni quando Zaki ha dichiarato: "Un grazie alla diplomazia italiana in Egitto’’ e citato l'Ambasciatore d'Italia al Cairo, Michele Quaroni, e il consigliere Marco Cardoni.

Chi ha memoria ricorda che Michele Quaroni fu ospite nel 2019 di Bannio Anzino, paese anzaschino che ha dato i natali agli avi dell’ambasciatore.

A giugno, in occasione delle feste di Sant’Antonio, l’Istituto Pubblico di Anzino conferisce l’onorificenza di Anzinese Benemerito a persone che si sono distinte per particolari opere in favore del paese. Nel giugno 2019 venne conferita alla memoria dell’Ambasciatore Pietro Quaroni e dell’avvocato Pierluigi Cassietti.

Entrambi originari di Anzino pur se in paese non avevano mai abitato. L’Ambasciatore Quaroni aveva legato alla sua carriera di diplomatico di primo livello il nome di Bannio Anzino mantenendo vivi i legami tra la sua famiglia (ormai emigrata da tanti anni) e Anzino.

A ritirare il premio furono il figlio, l’Ambasciatore Alessandro Quaroni e il nipote, proprio Michele Quaroni, oggi ambasciatore al Cairo, e in passato rappresentante permanente aggiunto d’Italia all’Unione Europea a Bruxelles.