Il Bestiario quotidiano di Jaccarino

Inaugurazione oggi alle 18 per “Bestiario Quodidiano – Dipinti”, la mostra di Claudio Jaccarino allestita presso la sala parrocchiale di Toceno. Jaccarino è un pittore ha già esposto le sue opere nel 2017 alla biblioteca di Druogno e nel 2020 ha animato un atelier a Orcesco. Quando Jaccarino dipinge, che il modello gli stia davanti in carne ed ossa oppure in una fotografia, quello che dipinge è l’incrocio del suo sguardo attento con la vita che gli si rivela. “Visitando questa mostra – si legge nell’invito - avrete un primo approccio del mondo animale del pittore, un mondo istintivo che permea la sua quotidianità.

Lui chiama gli animali che dipinge, “animali del profondo”. Jaccarino ha cominciato a dipingere gli animali presentati in questa mostra subito dopo il confinamento dovuto alla pandemia che ci ha rinchiusi in casa e ha liberato gli animali dalla nostra presenza, aprendo loro territori nuovi. Ha scelto di dipingere i suoi animali sulla carta di un quotidiano, lasciando apparire frasi e parole. Le pagine di giornale che ha utilizzato sono doppie pagine estratte da supplementi letterari, pagine che si riferiscono a romanzi e saggi, scritti che raccontano la varietà della vita in frasi decifrabili da chi ha imparato a leggere”.

Claudio Jaccarino è nato a La Spezia. La mostra è un omaggio di Jaccarino al mondo animale ed ha anche un valore ecologico. In questi anni chiave, sensibilissimi, che potrebbero chiudere per sempre la storia dell’umanità, questo bestiario, che si inserisce nella lunghissima storia della rappresentazione animale da parte dell’uomo, è un testimone da non perdersi.