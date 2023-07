Cinque corti nella seconda serata di Malescorto

Continua a Malesco la XXIII edizione di Malescorto. Le proiezioni della seconda serata, mercoledì 26 luglio, riguardano i corti Chlorine del greco Thanos Psichogios, Footsteps on the wind (Passi nel vento) di Maya Sanbar, Faga Melo, Gustavo Leal (Brasile, Regno Unito, Stati Uniti), Te recordaré cuando vea buitres volar (Ti ricorderò quando vedrò volare gli avvoltoi) dello spagnolo David Heredia, Demon Slayer fin aôut (Demon Slayer fine agosto) di Tonya Komarova (Estonia, Francia, Russia), Nostos dell'italiano Mauro Zingarelli, Shining night (Notte brillante) dei sudcoreani Yang Hyeonseo e Kim Soomin, Cuando haces pop (Quando fai del pop) degli spagnoli Edu Hirschfeld e Kevin Castellano.