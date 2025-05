Aib, a giugno a Domodossola il raduno provinciale dei volontari

Tutto è pronto per il raduno provinciale del corpo volontari Aib che si svolgerà domenica 8 giugno a Domodossola. Si concluderanno con questo evento le celebrazioni per il 50° anniversario di fondazione della sezione di Domodossola che hanno visto diversi eventi negli scorso mesi.

"Il raduno provinciale Aib è un ritorno a Domodossola, perché era stato organizzato molti anni fa - spiega Ivano Caffaro caposquadra Aib di Domodossola - sarà un momento di divulgazione verso la cittadinanza, racconteremo chi siamo, cosa facciamo, ma sarà anche occasione di ritrovo per i volontari. Vi sarà la parte ufficiale al mattino con le cerimonie e la presenza delle autorità, e poi nel pomeriggio un momento di festa".

Raul Bassi ispettore provinciale Aib aggiunge: "Siamo soddisfatti per come si sono svolti i festeggiamenti e l'8 giugno sarà l'occasione per ritrovarci al di fuori delle attività istituzionali, sarà un bel momento di incontro che anticipa poi quello regionale che si svolgerà a settembre".

La festa per i 50 anni di Aib si svolgerà dunque domenica 8 giugno. Alle 9 è previsto il ritrovo presso Largo Madonna della Neve, alle 10 il corteo per le vie cittadine, alle 10.30 il saluto alle Autorità e alle 11.30 la Santa messa. Infine alle 13 il pranzo presso l'area feste "La prateria" in regione Nosere a Domodossola in collaborazione con il gruppo Alpini Domodossola e la musica del Duo Arcobaleno. Sia sabato che domenica pomeriggio presso l'area feste "La Prateria" vi sarà l'esposizione di autoveicoli Aib e un punto informazioni.