Meteo Svizzera innalza l'allerta per le prossime ore: livello di pericolo 4. Finora 169 millimetri di pioggia caduti a Varese

Mentre l'esperto Gianluca Bertoni informa che sulla nostra provincia al momento «siamo a 110 millimetri caduti dalla mezzanotte e 169 da inizio evento» e le «precipitazioni dovrebbero restare incessanti fino al primo pomeriggio e, successivamente, potranno verificarsi delle pause ma partiranno i temporali», Meteo Svizzera innalza il livello di pericolo da marcato a forte, cioè da livello 3 a livello 4. L'ufficio di meteorologia e climatologia d'oltreconfine ha preso la decisione vista l'ondata di fortissime precipitazioni in corso: l'allerta di pericolo di grado 4 riguarda la possibilità di piene per il Tresa fino alla foce del Lago Maggiore, che raggiunge il livello di pericolo 2.

Il pericolo di grado 4, appunto forte, per il rischio piena e la conseguente allerta sarà attiva dalle 18 di oggi, mercoledì, fino alle 11 di lunedì mentre l'allerta di grado 3 (pericolo marcato) per piogge forti è valido dalle 22 di oggi alla stessa ora di giovedì.



«La situazione di sbarramento in corso sul versante sudalpino persisterù fino a giovedì a mezzogiorno - l'ultimo aggiornamento di Meteo Svizzera - causando precipitazioni abbondanti e a carattere temporalesco. Le precipitazioni hanno causato un aumento marcato delle acque».