Primo Memorial Toti: una giornata di sport e divertimento a scopo benefico

Appuntamento al campo sportivo di Pieve Vergonte sabato 29 luglio per il 1° Memorial in ricordo di Toti. Una giornata di divertimento e sport, con il sorriso e l’allegria che Toti aveva sempre per tutti. Si inizia alle 14.00 con il torneo di calcetto a sei squadre e alle 21.00 Vale & Giulio Music allieteranno con la loro musica.

Durante la giornata sarà attivo il servizio bar, griglia e panini con salamella. L’evento è a scopo benefico poiché il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all’associazione Ossola Amica dell’UGI ODV, che si occupa di sostenere bambini e famiglie che stanno attraversando un percorso oncologico, e sarà presente per tutta la giornata con il proprio banchetto informativo.