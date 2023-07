Ritrovato un cadavere nel canale tra Domodossola e Villadossola

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri sono intervenuti tra Domodossola e Villadossola vicino alla centrale idroeletrica dove, nelle acque del canale artificiale di Enel, il personale aveva notato la presenza di un cadavere.



Il corpo dell’uomo, giá in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, e messo a disposizione dell’autoritá giudiziaria.



Da una prima ispezione condotta con l’ausilio del medico legale non sono emersi elementi per ipotizzare una morte violenta.



Per giungere all’identificazione del cadavere verranno analizzate le denuncia di scomparsa dell’intero territorio nazionale ed eseguiti accertamenti biologici di laboratorio attraverso i carabinieri del RIS di Parma, per identificarne il profilo genetico.