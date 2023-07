Quando si parla di ambiente si parla di tante cose e ad esempio si parla di smaltimento dei rifiuti elettronici e nel caso del nostro articolo noi ci riferiremo in particolare allo smaltimento cellulari usati, e avremmo potuto parlare anche di altri dispositivi elettronici come PC o tablet

Ormai tutti sappiamo, o così si spera, che un cellulare non è che quando invecchia e lo dobbiamo buttare lo possiamo buttare nella raccolta indifferenziata, anche perché in genere gli ultimi modelli hanno delle batterie al litio che sono delle vere e proprie bombe ecologiche

Quando in realtà dovremmo liberarci da questa cattiva abitudine che ancora molti consumatori hanno di buttare questi Smartphone o anche tablet o vecchi telefonini nell'immondizia, visto che poi finirebbero nelle discariche liberando pericolosi e tossici veleni

Mentre andrebbero smaltite portandole in un centro di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche andando magari a controllare nella nostra città dove si trova un'isola ecologica comunale e attrezzata per lo smaltimento dei cosiddetti RAEE, che poi andranno inviate appositi impianti di trattamento o ad esempio un'altra possibilità ce l'ha dà anche Amazon grazie al suo servizio di Amazon eCommerce grazie al quale possiamo rottamare gli smartphone e ricevere in cambio denaro

Ma a parte scoprire come smaltire questi cellulari usati che è già un bel passo in avanti dobbiamo anche considerare che potrebbero essere ancora in buone condizioni e quindi magari possiamo decidere di regalarle per beneficenza, o a qualche amico che gli può servire

Oppure possiamo provare a rivendere il nostro telefonino, Visto che ormai c'è un mercato degli smartphone ricondizionati molto vivace, e questo perché molte persone piuttosto che comprarne uno nuovo preferiscono comprare un modello un po' più vecchio, perché tanto ha delle caratteristiche che per loro sono sufficienti per quello che ci devono fare

Smaltire in maniera corretta i dispositivi elettronici cellulari inclusi è un atto di buon senso

Certamente non possiamo fare finta di nulla quando parliamo di smaltimento di dispositivi elettronici in questo caso dei cellulari di vecchia o nuova generazione, ed è per questo che specificavamo e ribadivano nel titolo di questa seconda parte l’importanza di compiere questo atto di buon senso

Anche perché ove dovessimo avere l’idea scellerata di buttare questi cellulari nell'immondizia e quindi nella differenziata a parte fare un danno all'ambiente se venissimo scoperto rischieremmo una multa molto salata visto la severità di queste norme.

Oltre al fatto che poi bisognerebbe entrare in un'ottica di riciclo e ne abbiamo accennato nella prima parte l'articolo, nel senso che spesso noi buttiamo telefonini che riteniamo essere in cattive condizioni, quando in realtà sarebbero ancora utilizzabili da persone che magari hanno meno pretese di noi da quel punto di vista

Fare un giro di telefonate e fare due chiacchiere con degli amici o con dei conoscenti che pensiamo possano apprezzare questo regalo, significa fare un favore a loro e fare anche un favore all'ambiente e di conseguenza a noi stessi, visto che comunque la protezione dello stesso riguarda tutti