Da Domo a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù con Papa Francesco

Sono partiti venerdì all'alba 22 i giovani domesi, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà ad agosto a Lisbona in Portogallo. Ad accompagnarli don Giacomo Bovio il sacerdote che segue i ragazzi dell'oratorio del Sacro Cuore di Domodossola.

La XXXVIII Giornata Mondiale della gioventù si terrà dall'1 al 6 agosto. “Maria si alzò e andò in fretta” è la citazione biblica scelta da papa Francesco come motto della giornata. Il viagghio del gruppo domese di giovani verso il Portogallo è stato organizzato in pullman con delle tappe in Spagna. Prima di partire si sono preparati con la preghiera e i sacerdoti, in occasione delle messe in Collegiata, hanno invitato anche i fedeli a pregare per giovani che vivranno l'esperienza di quest'incontro di fede mondiale.

I giorni che hanno preceduto la partenza sono stati pieni di trepidazione. "I giovani incontreranno con altri loro coetanei il Santo Padre. E' un evento che attendono da tempo e che li ha visti coinvolti – spiega don Giacomo – anche nell'organizzazione di iniziative, come ad esempio una fiera del dolce, per raccogliere fondi per contribuire alle spese del viaggio. Per questo ringraziamo i domesi che sono stati particolarmente generosi. Ora chiediamo a tutti di accompagnarci con la preghiera. Con grande gioia hanno preparato gli striscioni da esibire".

Per don Giacomo che già aveva vissuto le Giornate Mondiali della Gioventù a Cracovia e a Madrid quest'anno sarà un'esperienza diversa in quanto è la prima che vive da sacerdote. "L'entusiamo è lo stesso – spiega don Giacomo – è un'esperienza di fede unica, i ragazzi si sono preparati spiritualmente e per molti sarà questa la prima loro Gmg".