Nuova segnaletica per garantire più sicurezza sulle strade

Nuova segnaletica orizzontale per garantire più sicurezza in Svizzera.

Oltre confine hanno avviato un nuovo progetto per garantire più sicurezza soprattutto ai motociclisti, più esposti a un maggior rischio di lesioni in caso di incidenti.

Ustra (ufficio federale strade svizzero) sta studiando come ridurre al minimo il rischio di incidenti e lesioni.

Il ramo Infrastrutture è stato incaricato di analizzare sistematicamente il versante bernese del Passo del Brünig e di sviluppare misure per aumentare la sicurezza dei motociclisti. Tra il 2011 e il 2020, sul versante bernese del Passo del Brünig si sono verificati complessivamente trenta incidenti con motociclette. USTRA ha individuato eventuali lacune nell'infrastruttura. L'analisi ha portato all’ipotesi che potrebbe essere redatto un catalogo completo di misure con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei motociclisti.

‘’Non sorprende – spiegano da Ustra - che l'analisi abbia mostrato che circa i due terzi degli incidenti riguardavano sbandate o autoincidenti in curva. Un accumulo è stato trovato nelle curve a 180 gradi o o sui tornanti. Circa l'80% degli utenti della strada è entrato in curva troppo velocemente e ha dovuto frenare quando la carreggiata si restringeva. Pertanto, i cerchi graduati sono stati contrassegnati lungo la linea centrale. Ciò dovrebbe rendere visivamente visibile il restringimento del raggio della curva in precedenza. Questi segni speciali sono stati posti nel settembre 2022 e non hanno mancato di avere un impatto. Una prima analisi circa un mese dopo ha mostrato che solo il 4% dei motociclisti e il 14% delle autovetture hanno dovuto frenare. Un miglioramento significativo rispetto all'80%’’.