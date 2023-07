''Lungo il Toce bisogna rispettare i cartelli di pericolo''

Un grosso rischio è stato corso domenica tra gli Orridi di Vermapio e Uriezzo, dove quattro turisti sono stati tratti in salvo dall’elicottero del vigili del fuoco perché rimasti bloccati su un isolotto dall’improvviso innalzamento delle acque del fiume Toce.

Una situazione che si può creare in ogni momento, come evidenziano i cartelli di attenzione che sono disseminati sul percorso degli Orridi e non solo.

‘’Per le acque del Toce,come nel caso a Verampio, non é esatta la dizione di inaspettata o imprevista variazione di portata, perché occorre essere più prudenti, o meglio rispettare gli avvisi di "piena improvvisa" che sono installati lungo il fiume’’ rimarca Fausto Braito, sindaco di Premia.

‘’Poi ovviamente devono intervenire i vigili ed i soccorsi - dice il sindaco - ma d'estate con la cascata aperta è normale che avvengano variazioni di portata’’