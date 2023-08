"Quintetto a Plettro Giuseppe Anedda" in concerto all’Oratorio di Crana

Da vent’anni una delle migliori formazioni a pizzico del panorama internazionale, è formato da Emanuele Buzi e Norberto Gonçalves da Cruz al mandolino, Vladimiro Buzi alla mandola, Andrea Pace alla chitarra ed Emiliano Piccolini al contrabbasso.

L’ensemble si è esibito in Italia e all’estero (Spagna, Portogallo, Austria, Francia, Germania, Giappone, Bahrain, Svizzera, Croazia) per importanti stagioni concertistiche, ed in sale prestigiose, riscuotendo l’apprezzamento di pubblico e critica. Il concerto tenuto presso la Cappella Paolina del Quirinale, con diretta radiofonica su Radio Rai 3, viene spesso riproposto dal canale radiofonico della Filodiffusione Rai. La formazione ha pubblicato un cd contenente le più famose ouverture di Gioacchino Rossini ed è attualmente impegnata nella realizzazione di un lavoro analogo su Domenico Cimarosa per la Brilliant Classics.