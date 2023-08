Baceno sia ''territorio libero da lupi e orsi''

Con 9 voti su 9 presenti l’ultimo consiglio comunale di Baceno ha votato il provvedimento con il quale dichiarare il territorio comunale ‘’ libero da lupi e orsi’’.

Un provvedimento che in pratica sostenere ‘’tutte le misure adottate da associazioni e organizzazioni impegnate per la costituzione di un territorio regionale libero da orsi e lupi, sostenendo al tempo stesso la Giunta provinciale in tutte le misure ed azioni volte alla modifica dei programmi nazionali ed europei attualmente vigenti per il reinsediamento del lupo e dell‘orso in modo tale da impedire che i grandi predatori, privi di antagonisti naturali e perdi più protetti dalla vigente normativa, possano aumentare a dismisura senza più controllo fino a diventare una minaccia per la pubblica sicurezza’’. Con queste decisione si autorizza anche il sindaco ‘’a intraprendere con tutti i possibili mezzi legali le misure necessarie a garantire che il territorio comunale di Baceno rimanga libero da lupi ed orsi e venga garantita la sicurezza pubblica’’.

Nella delibera si fa riferimento anche al fatto che l’ente Aree protette dell’Ossola (di cui Devero fa parte) ha accertato la presenza di almeno una coppia di lupi nelle Valli Divedro e Antigorio, con il conseguente probabile incremento di attacchi su bestiame domestico durante la stagione di monticazione. ‘’Questo – spiega l’amministrazione -, a meno dell’attuazione di azioni contenitive, porterà con buona probabilità ed in breve tempo all’insediamento di interi branchi di lupi anche sul territorio del Comune di Baceno. Inoltre nei mesi appena trascorsi, a cadenza sempre più frequente, è accaduto che i cittadini del Comune di Baceno segnalassero nel territorio ed all’interno dei centri abitati l’avvistamento di canidi ed animali selvatici sbranati come al fatto che nel territorio comunale, da anni, si sono registrati attacchi e danni subiti dagli allevatori e proprietari di piccoli animali domestici che in alcune occasioni hanno dovuto anzitempo demonticare dal pascolo il loro bestiame’’.

Nella sua delibera il Comune rimarca anche l’importanza degli alpeggi: ‘’Distribuiti sul nostro territorio comunale sono presenti un gran numero di alpeggi con una superficie complessiva che raggiunge molte centinaia di ettari quadrati, gestiti da diversi secoli coniugando le esigenze delle attività dell’uomo che sono tradizionali e ben inserite nel contesto naturale con le esigenze della conservazione del paesaggio e della ricchezza di vita vegetale, animale presente sul territorio; che il nostro pascolo alpino, se non è libero dalla presenza di lupi ed orsi si trova in grande pericolo. A causa della presenza di lupi ed orsi l‘alpeggio e quindi anche la cura del pascolo non può più avvenire nel modo consueto’’ .