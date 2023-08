Spot sociale di Salvatore Ranieri in onda su Canale5, Italia1 e Rete4

Il Cantante della Solidarietà è in onda con lo spot sociale dal 30 luglio su Canale5, Italia1 e Rete4 per il superamento delle barriere architettoniche. Da oltre 12 anni continua la collaborazione con Mediaset, lo stesso Ranieri ringrazia Piersilvio Berlusconi, Massimo Ciampa e Simonetta Casula per aver aderito e creduto nella sua storia. Un caso unico in Italia che abbraccia la musica alla solidarietà.

Ritorna in onda lo spot sociale di sensibilizzazione al superamento e abbattimento delle barriere architettoniche, uno spot sociale dalla durata di 30 secondi che servirà per lanciare un messaggio nazionale rivolto alla disabilità e agli anziani. Dal 30 luglio al 5 agosto e dal 27 agosto al 2 settembre il Cantante della Solidarietà ritorna in onda su Canale5, Italia1 e Rete4.

Il Cantante della Solidarietà proprio quest’anno festeggia i suoi primi 25 anni di storia e di vita dedicati al sociale, i suoi compensi da oltre un ventennio sono sempre stati devoluti a progetti sociali , da un parco giochi per l'Abruzzo, fondi devoluti per il terremoto in Emilia, 1000 carrozzine donate in tutti gli ospedali pediatrici Italiani dal Gaslini di Genova, Bambino Gesù di Roma, San Camillo e Pertini di Roma, il Niguarda di Milano, al Regina Margherita di Torino per la lotta al Tumore Pediatrico, San Martino di Genova, Sardegna, Calabria, Veneto , generi alimentari e vestiario per i senza tetto di Milano, defibrillatori salvavita e tanti altri progetti Nazionali.

Le Donazioni di carrozzine in programma: Avis di Dolianova (Cagliari) - Casa di Cura San Vito sullo Ionio - LILT Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori - Croce Rossa Italiana - SOMS Società Operaia Mutuo Soccorso Domodossola - Residenza Maria Grazia di Cossato e Lessona, Residenza per disabili Lessona Biella –Associazione Crescerai - sono in programma anche delle donazioni in Veneto e in Abruzzo(Diamo voce alla disabilità e agli anziani) il Progetto è stato ideato con Francesco Sottili.