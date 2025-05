"Accessibilità per tutti": ne ha parlato Zagami al convegno sulla disabilità a Roma

Si è svolto questa mattina alla Camera dei Deputati il convegno dedicato al tema della disabilità, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Tra i relatori, anche Peppe Zagami, vicepresidente del Consiglio Regionale di Aci e presidente dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola.

Nel suo intervento, Zagami ha sottolineato l’urgenza di rendere l’accessibilità un principio guida e non solo un obiettivo futuro: “L’inclusione delle persone con disabilità non può essere un gesto simbolico: è un impegno quotidiano, concreto, che deve riflettersi in ogni ambito della vita civile, dallo sport alla mobilità, dall’educazione alla cultura.”

Zagami ha portato l’esperienza dell’Automobile Club nella promozione di una mobilità più inclusiva, raccontando progetti concreti per l’autonomia delle persone con disabilità, la sicurezza stradale e l’educazione civica, con una particolare attenzione ai più giovani. “Dobbiamo costruire un Paese in cui le barriere, fisiche e culturali, non esistano più – ha dichiarato –. E questo significa ascoltare, formare, innovare.”

Nel suo intervento, ha ricordato anche l’esperienza dell’Happy Rally Day, evento organizzato a Domodossola, che ha saputo unire passione per i motori, attenzione ai più fragili e messaggi di sicurezza stradale: “Una giornata in cui le parole inclusione, responsabilità e comunità hanno trovato piena realizzazione.”

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, enti del terzo settore, mondo dello sport e rappresentanti delle associazioni, con l’obiettivo di rafforzare il percorso verso una società più equa, partecipata e accessibile.