Trontano, sarà presto sostituita la fontana vandalizzata a Cosasca

Una buona notizia è arrivata alla frazione di Cosasca in occasione della festa patronale di San Giuseppe Artigiano. Sarà presto nuovamente in funzione la fontana in sasso di proprietà comunale, situata accanto alla parrocchia, che era stata devastata da vandali.

La giunta del comune di Trontano ha attivato le procedure per individuare una ditta specializzata per effettuare la sistemazione della fontana. “Dovrà essere sostituita la vasca in serizzo – spiega il sindaco Renzo Viscardi - in quanto quella danneggiata non è possibile ripararla”. Il lavoro comporterà una spesa per l’amministrazione di 1300 euro.