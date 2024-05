"Percorsi quotidiani": in scena lo spettacolo dei ragazzi di Anffas Vco

Sono ormai alcuni anni che i ragazzi di Anffas Vco Aps svolgono attività di teatroterapia con appositi progetti, realizzati anche grazie al sostegno di Fondazione Vco. Un’attività importante per loro perché è uno spazio dove sperimentarsi, acquistare fiducia e stima in sé stessi, esprimere la propria creatività, le proprie emozioni, mettersi in gioco come attori e condividere insieme questa esperienza. La teatroterapia prevede un percorso che parte dal mese di ottobre e si conclude a maggio, con la messa in scena dello spettacolo che i ragazzi hanno costruito durante i mesi.

E, dunque, domenica 12 maggio alle 15.00 i ragazzi presentano lo spettacolo “Percorsi quotidiani”, in scena agli impianti sportivi di Masera.

Il percorso di teatroterapia si inserisce nel progetto “Noi con voi”, coordinato da Chiara Gavinelli e le volontarie che partecipano all’attività di teatro che si svolge il giovedì. La sceneggiatura dello spettacolo è a cura del teatroterapeuta Andra Gherardini in collaborazione con Gabriele Vincis, mentre le scenografie sono state realizzate con il supporto dell’arteterapeuta Irene Volpone e dai ragazzi stessi, con l’aiuto delle volontarie.

Lo spettacolo metterà in scena degli spaccati di vita quotidiana con un taglio umoristico e ironico, nei quali lo spettatore sarà immerso. I ragazzi di Anffas daranno vita a vari personaggi, ora buffi, ora bizzarri, attraverso i quali racconteranno una giornata in una piccola comunità cittadina.

Ci sarà anche l’intervento del corso bambine di Step Up Danza, il karaoke con i ragazzi di Anffas e le volontarie che svolgono attività ricreative al venerdì e una gustosa merenda offerta dall’Oratorio di Masera.