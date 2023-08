Tutto pronto per la Festa della Lucciola

Come ogni anno, anche per l’estate 2023 torna l’appuntamento con la Festa dell’Unità di Villadossola: in programma dal sabato 5 a martedì 15 agosto all’area La Lucciola, prevede dieci giorni di festa, musica, cibo, balli e soprattutto dibattiti politici.

La festa, organizzata come di consueto dal Circolo PD Villadossola e dal Coordinamento provinciale PD VCO, raccoglie ogni giorno tanti ospiti illustri per incontri e dibattiti politici, ma anche per l’intrattenimento e la condivisione: ogni giorno alla Lucciola concerti, spettacoli e musica dal vivo in balera, ma anche cene con piatti tipici regionali (una regione diversa per ogni sera), pizzeria, bar e molto altro. Tra gli incontri più attesi quelli con la Deputata e Vicepresidente del PD Chiara Gribaudo, il parlamentare europeo e capo delegazione del PD Brando Benifei, la senatrice del PD e vicepresidente del Senato Anna Rossomando e la parlamentare europea Mercedes Bresso.

La Festa dell’Unità si inaugura sabato 5 agosto a partire dalle 15.30 con la conferenza programmatica del PD Piemonte dal titolo “Un Piemonte dinamico: turismo, sport, cultura e giovani”. La stessa sera prendono il via anche gli spettacoli musicali: in balera appuntamento con l’orchestra I Vicini di Casa; al piano bar una serata di karaoke con Dj Macho, mentre l’Arena Spettacoli la band degli Yellow Fish. Per quanto riguarda le cene regionali, si inizia dalla Puglia, con tante specialità della tradizione.