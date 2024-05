''Se la cava è chiusa definitivamente a che punto è il recupero ambientale?''

Il gruppo consiliare Uniti per Villa ha presentato una interrogazione al presidente del consiglio comunale di Villadossola in merito alla cava di Fontanaverde, sito oggi chiuso sulle pendici della montagna di San Giacomo.

Questa l’interrogazione:

‘’In data 06.05.2019 con la deliberazione numero 73 avente per oggetto : “Cava denominata Fontanaverde su area comunale gravata da uso civico, presa d’atto cessazione attività e proposta transattiva canoni 2017-2018. provvedimenti”, l’Amministrazione Toscani provvedeva, tra l’altro a “…emanare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio affinché effettui una verifica di mercato sull’interesse di altre Società di proseguire l’attività di cava e dia attuazione, per quanto di competenza, alla compensazione dei canoni 2017/2018…”.

Con la presente, a distanza di cinque anni, si è a richiedere: 1) se la procedura di individuazione di Società interessate al prosieguo delle attività estrattive è stata definita; 2) se, in caso di mancato interesse da parte di altre Società a subentrare nella coltivazione della cava, si è proceduto ad attivare le prescrizioni atte al “recupero ambientale delle aree dismesse”; 3) in caso di mancato interesse da parte di altre Società a subentrare nella coltivazione della cava, si chiede di conoscere le procedure e gli atti prodotti nei confronti della Società già titolare della Cava Fontanaverde per le azioni riferite al “recupero ambientale delle aree dismesse” e i tempi connessi alla definizione delle medesime''.

Il gruppo consiliare Uniti per Villa