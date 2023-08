Arte e viaggio: la personale dell'artista Sergio Saccani a Craveggia

E' stata inaugurata nei giorni scorsi – presso l'ex casa parrocchiale di Craveggia - la personale dell'artista verbanese Sergio Saccani. Saccani, che preferisce definirsi “ricercatore e sperimentatore”, nasce nel 1947 e fin da bambino alimenta la sua passione per l'arte. A 15 anni inizia a lavorare come fabbro nella bottega più antica di Verbania, dove impara da abili maestri l'arte della forgiatura del metallo, acquisendo tutti i segreti del ferro e della sua lavorazione. Nel 1997 si trasferisce in Brasile dove diventa anche amico di un capo indio di una tribù della Matamedonia:

"Ad un certo punto della mia vita – dice l'artista – ho sentito la necessità di staccare e di fuggire dal caos e a 49 anni sono partito per il Brasile. Ho trascorso quattro mesi comunicando a gesti con una cinquantina di persone che vivono in un villaggio disperso dell’Amazzonia, senza contatti con il resto del mondo e da cui ho appreso tutti i significati dei segni cromatici che dipingevano sui loro corpi".

Dopo sei anni torna in Italia e, raggiunta la pensione, si dedica completamente all'arte. “Tutta l'arte, grezza o rifinita, naturalistica o metafisica, spaziale o spirituale di Saccani, - scrive il critico Giuseppe Possa – possiede un ricercato rigore compositivo. Sergio Saccani è, nel contempo, un artista d'istinto e di riflessione, nell'armonia segnica e contenutistica. Ed è stato il suo vissuto, fortemente attratto da anima e corpo, ad averlo formato e a ispirargli i suoi soggetti, visioni e atmosfere”.

La mostra è visitabile fino al 3 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Tutte le domeniche sarà presente l'artista.