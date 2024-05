Chiara Gatti è la protagonista dell'ultima conferenza di "Divagazioni in leggerezza"

Terza ed ultima conferenza di “Divagazioni in leggerezza. Uno sguardo insolito nel mondo dell’arte”: venerdì 10 maggio, alle ore 21.00 nella ex Cappella Mellerio di Domodossola protagonista sarà la storica e critica dell'arte Chiara Gatti.

Forte dei buoni riscontri di pubblico delle prime due tappe, il percorso voluto da Associazione Culturale Mario Ruminelli e Fondazione Paola Angela Ruminelli volge dunque al termine con un appuntamento imperdibile. Chiara Gatti è anche giornalista, scrive per le pagine de La Repubblica, anche negli inserti “il Venerdì” e “Robinson”. È direttrice del Museo MAN di Nuoro. Ha curato tre volumi dedicati all’opera di Leone Lodi (Officina Libraria 2015- 2017). Con Lea Vergine ha scritto “L’arte non è faccenda di persone perbene” (Rizzoli 2016). Ha curato la selezione dei saggi di Giorgio Mascherpa raccolti in “L’emozione e l’incanto dell’arte. Da Lotto a Fontana” (Ceribelli 2019). Con Interlinea ha pubblicato “Insolite natività” (2012), “Chagall. Sogno di una notte di Natale” (2018), “Nevicate d’arte” (2021), “Sotto una buona stella” (2022) e “Una storia dorata” (2023). Chiara Gatti accompagnerà il pubblico dentro “La forma dell’arte, tra classico e sperimentazione. Una introduzione alla lettura delle opere”.

Anche questa conferenza è pensata per ragionare di e sull'arte, grazie a riflessioni di grande spessore, raccontate con grande coinvolgimento. Nel suo excursus sulla sorprendente evoluzione dell’arte, Chiara Gatti spiegherà infatti come in alcuni contesti storici l’artista senta il bisogno di sovvertire le tendenze estetiche del suo tempo per proporne altre che spesso stentano ad affermarsi. Succede così da secoli e, senza un'adeguata preparazione, diventa difficile accettare le nuove forme d’arte. Commentando alcune opere assieme al pubblico Chiara Gatti aiuterà a rendere più comprensibile la lettura delle stesse.

L'incontro con Chiara Gatti, in programma venerdì 10 maggio è come sempre ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. La serata sarà anticipata, come per i due precedenti incontri del ciclo, da un momento di confronto mattutino con studentesse e studenti del Liceo Spezia di Domodossola.