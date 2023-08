Tutto pronto per la festa patronale di San Lorenzo

Antrona si prepara alle festa patronale di San Lorenzo. Il programma prevede domenica 13 agosto alle 10.30 messa solenne e processione. In questi giorni altre iniziative religiose e culturali organizzate nell'ambito della festa interessano non solo la comunità ma anche villeggianti e fedeli dei paesi vicini.

Questa sera lunedì 7 agosto alle 18.15 nella chiesa di San Lorenzo si terrà la preghiera per la pace, mentre giovedì 10 agosto alle 21.00 si terrà la serata “ Storia e devozione in poesia” (con poesie lette in dialetto antronese); l'evento è curato dal gruppo parrocchiale e la serata sarà animata da Marco Vanni all'organo.