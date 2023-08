Canton Ticino, si immerge nel fiume e finisce sott'acqua: 33enne gravissimo

Principio di annegamento nel primo pomeriggio di oggi in Canton Ticino. L'incidente è avvenuto in Valle Verzasca verso le 14.30 a Lavertezzo, poco sotto la zona Ponte dei salti.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 33enne cittadino cinese, residente in provincia di Milano, si è immerso nel fiume per poi finire sott'acqua.

L'intervento di un bagnante ha successivamente permesso di riportarlo a riva. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale nonché i soccorritori del Salva e della Rega che hanno prestato le prime cure all'uomo, che è stato trasportato in elicottero all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica il 33enne versa in gravi condizioni tali da metterne in pericolo la vita.