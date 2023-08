Il bosco e le vecchie storie di paese ma anche le vicende legate ai contrabbandieri. Di questo e, più in generale, della vita di montagna, si parlerà questa sera, lunedì 7 agosto, a Toceno. Ferruccio Del Zoppo, in dialogo con Marco De Ambrosis, sarà protagonista della serata “Racconti e storie di una Valle – Premia e dintorni”, organizzata dalla Biblioteca di Toceno. Appuntamento alle 21, in piazza della chiesa.