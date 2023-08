''Su quali basi si è scelto di ristrutturare i due ospedali del Vco?''

‘’A dicembre 2022 Preioni annunciava che c’erano 300 milioni per rifare gli ospedali Castelli e San Biagio. Ora parla di 200 milioni. In pochi mesi ci siamo persi 100 milioni. Da ora a quando faranno la ristrutturazione ci perderemo altri milioni?’’. La denuncia arriva da Iginio Maletti, componente della segreteria della Cisl Piemonte Orientale che parla alla Lucciola di Villadossola nel corso del dibattito che venerdì mattina si è tenuto tra la organizzazioni sindacali sul tema della sanità pubblica.

‘’Non si riesce a capire su quali basi sia stata fatta la scelta di ristrutturare i due ospedali - aggiunge – visto che lo studio fatto fare e pagato proprio dalla Regione diceva che per il Vco la soluzione era l’ospedale unico, come ribadito anche da università e l’ordine dei medici. Il problema è politico. Non è che se non ti trovi d’accordo fai come quel bambino che porta via il pallone perché non si gioca secondo le sue regole….’’.

‘’Un problema politico dicevo – spiega – perché va ricordato che la sanità è ‘cosa nostra’: i politici devono capire che la gestiscono solo temporaneamente. Chiediamoci perché il privato stia facendo investimenti in strutture nel Vco dove invece la sanità pubblica non funziona?’’