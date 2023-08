Processione con lanterne storiche in memoria di Ilaria Vanini e Giusy Caliandro

Presso la parrocchia dei santi Gervasio e Protasio giacevano inutilizzate delle bellissime lanterne risalenti ai secoli scorsi. Il loro utilizzo era sia per illuminare la Chiesa prima della corrente elettrica, sia nelle processioni, una volta estremamente frequanti in paese. Si usava infatti fare rogazioni in segno di penitenza e per invocare stagioni favorevoli.

Data la bellezza di tali manufatti, perfettamente conservati grazie a chi si prende cura dei beni ecclesiastici in parrocchia, si è pensato anche grazie al supporto di Don Marco, di riproporre una processione con il loro utilizzo, quest’anno in particolare in memoria di due giovani che ci hanno lasciato, Ilaria Vanini e Giusy Caliandro, i cui parenti abitano o hanno casa a Trasquera. Le due tragedie hanno segnato la comunità negli ultimi mesi e il ricordo delle due giovani è molto sentito.

La processione si svolgerà domenica alle 20.30 dalla Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio alla cappella dell’Annunciata, passando per la via principale del paese. L’evento sarà cancellato solo in caso di forte pioggia.

Siamo certi che la processione risultrà estremamente suggestiva. Le lanterne storiche a candela a disposizione sono 20 e sono state realizzate nei diversi stili in base alla diverse epoche.

Ci auguriamo pertanto grande partecipazione, anche in memoria delle due ragazze, una vittima di malattia, l’altra uccisa a Gemonio.