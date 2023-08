Buttogno ospita la tappa conclusiva di 'Musica da bere'

Ultimo concerto per "Musica da Bere 2023" sabato 12 agosto, alle 17.45, nella chiesa di Buttogno. Protagonista il Colloredo Ensemble che presenterà un programma dedicato a opere sacre di Wolfgang Amadeus Mozart ed Antonio Vivaldi.

I membri di questa prestigiosa formazione musicale, già acclamata in passate stagioni a Santa Maria Maggiore, sono rinomati musicisti, ognuno dei quali ha accumulato esperienze significative e variegate sia all'interno di ensemble di elevato livello, sia come solisti. Il concerto vedrà protagonisti non solo i cantanti Stefania Nevosi (soprano), Angela Verallo (mezzosoprano), Luciano Grassi (tenore) e Fulvio Peletti (basso), ma anche i violinisti Valentina Ghirardani e Gianrico Agresta, Dario Bevacqua alla viola, Teresa Majno al violoncello e Nicolò Gattoni all'organo.