Riparte la stagione delle Sagre Ossolane: ecco il calendario 2024

Con l’avvicinarsi dell’estate è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2024 delle Sagre Ossolane. In queste ore sono state finalmente diffuse le date delle feste più attese in tutto il territorio dell’Ossola. La stagione, che prevede un ricco calendario di appuntamenti, si apre il 1° e il 2 giugno con la Sagra della Segale di Montescheno.

Si prosegue poi dal 14 al 16 giugno con la Sagra delle Ciliegie di Anzola d’Ossola e il 30 giugno con la Sagra del Mirtillo di Bognanco.

Si passa poi al mese di agosto: dal 23 al 26 la Sagra della Patata di Montecrestese. Dal 6 al 9 settembre, poi, la Festa dell’Uva di Masera, mentre dal 13 al 15 settembre la Sagra del Fungo di Trontano. Il 28 e il 29 settembre la Walser Häpfla Fest di Formazza.

Si continua poi il 6 ottobre con la Sagra della Polenta di Cuzzago, mentre il 13 ottobre Tradizioni in Sagra a Varzo. Il 19 e il 20 ottobre la festa Biancolatte a Crodo e, infine, dal 1° al 3 novembre la Sagra MeleMiele di Baceno.

“Non è semplice portare avanti questo gruppo così vario, ma ogni anno proseguiamo con fiducia; il nostro intento è di continuare coesi perché crediamo nel valore dell’unione, della condivisione e siamo appassionati della nostra terra”, ribadisce Natalina Montagna, nuova responsabile del Coordinamento. Le date che non sono ancora state fissate saranno comunicate non appena disponibili.