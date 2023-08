Beura, iniziati i lavori per realizzare il nuovo nido

Sono iniziati la scorsa settimana a Beura i lavori per la costruzione dell'asilo nido, un'opera che costerà quasi un milione di euro. Al comune di Beura è stato riconosciuto infatti un finanziamento proveniente dai fondi europei del Pnrr per la realizzazione dell'opera. Accanto al complesso scolastico esistente sarà costruita una nuova ala con tecnologie energetiche avanzate he si integrerà nel contesto storico culturale del paese.

“La nostra amministrazione ha sempre avuto un occhio di riguardo per la formazione e per il futuro delle nuove generazioni - ha detto il sindaco Davide Carigi - ma per far questo bisogna sostenere le famiglie che sono la risorsa più importante da tutelare a livello sociale e culturale, soprattutto in questo difficile momento storico”.

L'asilo nido potrà accogliere una trentina di bambini.

“Era un servizio necessario per il territorio, molti genitori lavorano - dice Carigi -. Speriamo che rappresenti un aiuto alle famiglie e ci sia anche un aumento della natalità. Per la nostra amministrazione è una sfida, ci auguriamo di terminare l'opera tra un anno”.