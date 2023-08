Tantissima gente per i 110 anni della posa della croce del Moncucco FOTO e VIDEO

Una bella e calda giornata di sole ha fatto da cornice ai festeggiamenti dei 110 anni dalla posa della croce del Moncucco, organizzata dagli Alpini di Vagna e Montescheno.



La mattinata ha visto la celebrazione della santa messa, alle 11, da parte di don Luigi Donati che è stata però officiata all’arrivo dell'ultima seggiovia. “C’era tantissima gente e quindi per motivi di sicurezza abbiamo deciso di fare qui la messa – spiegano gli organizzatori -. Poi tutti siamo saliti in vetta per le foto di rito e la benedizione della croce: è stata una giornata spettacolare con tantissima gente, meglio di così non poteva andare”.