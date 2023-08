Le proposte per Ferragosto di Domobianca365

Si avvicina il tanto atteso Ferragosto, la giornata per eccellenza dedicata al relax, al divertimento e alla voglia di stare in compagnia degli amici e dei propri cari. Festeggiarlo a Domobianca365 vuol dire immergersi al fresco nella natura più autentica, godere di panorami alpini spettacolari ed essere circondati dal calore e dallo spirito di accoglienza dello staff Domobianca365. Da giorni fervono i preparativi per fare di Ferragosto, la grande festa per tutti.

Animazione, giochi all’aria aperta e l’immancabile grigliata ferragostana daranno vita a una giornata di festa da trascorrere in mezzo alla natura, circondati dalla bellezza delle montagne piemontesi. Domobianca365 attende famiglie, appassionati di sport e amanti della buona tavola per celebrare l’estate. Musica, giochi e animazione scandiranno il programma della giornata. E poi, come vuole la tradizione, l’imperdibile Grigliatona di Ferragosto. Sulle braci scoppiettanti dei barbecue tanta succulenta carne: costine e salami - accompagnati da formaggi ossolani, polenta, birre artigianali e vino locale.

Alle 14.30 avrà inizio lo spettacolo con il Mago Mark, un susseguirsi di giochi di magia e momenti di pura comicità che sapranno coinvolgere e stupire grandi e piccini. E ancora animazione e truccabimbi. Dalle 16 la terrazza del Lusebar, il punto ristoro alla partenza degli impianti di risalita, accoglierà turisti e famiglie che vorranno concedersi una pausa goloso o una gustosa merende con la musica dal vivo della rock band RF4 per cantare e ballare tutti insieme in allegria. Le seggiovie Motti e Prell saranno attive tutto il giorno dalle 9.30 alle 17.30, aperti tutti i punti ristori, così come il servizio di noleggio e bike, il Parco avventura e il Bike Park.