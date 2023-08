La Valle Vigezzo piange il pittore Carlo Mattei

Cordoglio a Santa Maria Maggiore e in tutta la valle per la scomparsa del pittore Carlo Mattei, 88 anni. Persona molto conosciuta, l’artista aveva il suo studio in centro a Santa Maria Maggiore dove in tanti si fermavano a visitare le sue opere e a scambiare due parole. Mattei lascia la moglie Armida e i figl Marina e Mauro. Le esequie avranno luogo a Santa Maria Maggiore giovedì 17 agosto alle 10.30 partendo dalla Casa Funeraria Barbieri. Il Santo Rosario sarà invece recitato mercoledì 16 agosto alle 20.30 nella chiesa di San Rocco a Crana.