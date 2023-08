Raccolta funghi: stabiliti regolamento e costi delle tessere

Cinque euro per la tessera giornaliera, 10 per quella settimanale, 30 annuale, 60 biennale e 90 triennale. Questi i costi della tessera unica per la raccolta funghi nei territori delle Unioni Montane del Verbano Cusio Ossola e del Novarese.

Le stesse Unioni Montane hanno anche provveduto ad approvare il regolamento per la raccolta dei funghi.

Regolamento e tessere che riguardano Unione Montana Alta Ossola, Unione Montana Valle Vigezzo, Unione Montana Media Ossola, Unione Montana Cusio Mottarone, Unione Montana Valle Strona e delle Quarne, Unione Montana Valgrande e lago di Mergozzo, Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone, Unione Montana del Lago Maggiore e Unione Montana Due Laghi.

L’incasso delle tessere sarà ripartito in percentuale alle Unioni e la somma sarà utilizzata per la tutela e la salvaguardia del territorio. Negli anni scorsi la media degli introiti per le Unioni per i tesserini si aggirava sui 150 mila euro, poi distribuiti in percentuale ai vari enti montani.

Sul siti delle Unioni Montane è stato pubblicato il regolamento.