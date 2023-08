Massimo Sestini 'illustrerà' il 2024 della Polizia di Stato

Sarà Massimo Sestini, fotografo che nel 2015 si è aggiudicato il prestigioso premio “World Press Photo”, l’autore dei 12 scatti che comporranno il calendario 2024 della Polizia di Stato. Dodici foto, che si preannunciano spettacolari, che che accompagneranno i mesi del prossimo anno che avranno come sfondo paesaggi mozzafiato e scorci suggestivi tra i più belli d’Italia.

Ovvero un progetto perfettamente in linea con quelli sviluppati negli anni scorsi, tutti contrassegnati dalla volontà di valorizzare nel contempo il lavoro dei poliziotti e le bellezze del nostro Paese, senza dimenticare le finalità sociali, poiché i ricavati delle vendite dei calendari vengono da molti anni destinate a progetti sociali a supporto dei bambini meno fortunati e delle loro famiglie.

E’ pertanto doveroso sottolineare che, fino al 21 settembre, chiunque può prenotare il calendario – nella versione da parete al costo di 8 euro o da tavolo a 6 euro – semplicemente effettuando un versamento, di importo pari alla tipologia e al numero di calendari che si vuole acquistare, sul conto corrente postale 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”.

Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2024 per il progetto “Nigeria – Per ogni bambino e bambina: un futuro” per migliorare l’accesso all’istruzione, garantire la sicurezza delle scuole e ampliare le infrastrutture scolastiche di quel paese.

Tutte le informazioni sull’acquisto del calendario sono riportate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it