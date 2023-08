Animalisti scrivono al sindaco di Baceno per la delibera contro lupi e orsi

Il primo cittadino ha parlato di provocazione, ma LNDC Animal Protection ricorda che questo tipo di narrazione negativa degli animali selvatici può avere effetti gravi, seminando odio e paure ingiustificati che possono portare qualcuno a compiere atti di bracconaggio. Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection: “Le istituzioni dovrebbero promuovere la corretta convivenza, incentivando le misure di prevenzione e protezione, rispettando il diritto della fauna a vivere nel territorio che noi abbiamo invaso”

"Baceno è un piccolo comune della Val d’Ossola, immerso in uno splendido scenario naturalistico alpino che però a quanto pare l’amministrazione comunale non sembra apprezzare appieno. Il consiglio comunale, infatti, ha emanato una delibera per valutare azioni e misure necessarie a dichiarare il comune “territorio libero da lupi e orsi” al fine di garantire la pubblica sicurezza che, però, da quanto risulta non è mai stata messa in dubbio visto che non sono state registrate aggressioni o predazioni particolarmente significative".

“Tra le tante cose, quello che colpisce è anche la scelta delle parole utilizzate: “territorio libero da lupi e orsi”, come se la presenza di questi animali fosse un’imposizione o un peso. In realtà, quello che spesso sembra sfuggire alle persone che mostrano questa ostilità verso alcuni animali è che boschi e montagne sono la loro casa e siamo noi umani a invadere i loro territori, costruendo strade, case e insediamenti dove loro avrebbero il diritto di vivere in pace. Purtroppo questa visione antropocentrica, per cui l’uomo è il padrone di tutto e ha potere di vita e di morte sugli altri animali, è ancora troppo presente ed è dura da sradicare”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

Fortunatamente, lupi e orsi sono oggetto di una speciale tutela prevista da norme sia nazionali sia comunitarie e quindi questa del Comune di Baceno può solo essere una presa di posizione politica ma non può avere effetti concreti sulla vita di questi animali.

“Purtroppo però continuare questa narrazione della fauna selvatica dannosa per fantomatici motivi, quasi sempre esagerati, serve soltanto ad alimentare odio e paure ingiustificati e potrebbe portare qualcuno a farsi “giustizia” da solo, compiendo a tutti gli effetti atti di bracconaggio. Le istituzioni dovrebbero invece promuovere una corretta convivenza, nel rispetto della fauna selvatica, e incentivando tutte le misure di protezione e prevenzione dalle possibili predazioni. Per questo ho scritto una lettera al Sindaco, invitandolo a rivedere la sua posizione”, conclude Rosati.

Link alla lettera

https://www.lndcanimalprotection.org/le-nostre-azioni/lettera-di-lndc-animal-protection-al-sindaco-di-baceno-vb/