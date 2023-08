Conclusa con successo l’ultima giornata con gli spalloni

Sabato 19 agosto, le “otto bricolle” dei giovani spalloni scomparsi nel 1933, sono simbolicamente ritornate a casa dopo 90 anni, accolti da una splendida giornata di sole e di emozioni in cammino.

Un gruppo di circa 60 escursionisti, accompagnati dalle guide e dal soccorso alpino, è partito alle ore 5:00 del mattino da Crodo. Dopo due ore di bus, i primi raggi di sole sui prati falciati di Cimalmotto, hanno accolto la comitiva.

Il cammino verso l'alpe Magnello è una piacevole e comoda passeggiata, resa unica dalla magnifica ospitalità degli amici di Val Rovana e', del Comune di Campo Vallemaggia, della Fondazione Magnello e della Famiglia Senn.

Dopo la colazione, si è svolta l'esercitazione del SATI (Soccorso Alpino Ticinese) con il sostegno dei ragazzi del Soccorso Alpino delegazione Valdossola. Anche in questa occasione la montagna non divide ma unisce; la solidarietà delle genti di montagna è radicata nello spirito di chi la montagna la vive, al di qua e al di là del confine. Il lungo cammino è proseguito verso Aleccio, attraverso i sentieri della Cravariola e i passi della Fria e della

Forcoletta; un percorso faticoso che ha messo a dura prova gli otto figuranti dei giovani ragazzi di Forno e tutta la carovana di camminatori.

Ad Aleccio l'accoglienza del Corsorzio Alpe Aleccio è stata meravigliosa, e ha rifocillato tutti: animo, spirito e corpo.

“I ringraziamenti, dopo queste emozionanti giornate insieme, sono davvero doverosi e importanti. – dice Nori Botta, Presidente dell’Associazione Sentieri degli Spalloni -. Innanzitutto a tutti i partecipanti e alle partecipanti che hanno accolto, compreso e condiviso le nostre emozioni e che ogni anno ci seguono sui nostri sentieri. Riportare a casa quelle “8 bricolle” è stato un atto significativo, importante per conoscere la nostra storia e non dimenticare. Per noi che ci adoperiamo per una montagna da vivere, che non sia solo infrangere gradi e raggiungere cime, è stato un “atto dovuto”, dedicato a chi ha solcato e amato queste montagne prima di noi.

I ricordi, uniti ad uno sguardo verso il futuro, sono le fondamenta su cui costruiamo i nostri progetti e gli eventi che proponiamo. Tutto questo si unisce alla gioia di vivere e di stare insieme, con condivisione e amicizia.

Grazie a chi ha “portato la bricolla”: Pasquale Folchi, Bernardino Ferraris, Tiziano Bressan, Ferraris Luciano,

Giorgio Borghini, Paolo Cesprini, Andrea Piffero, Virgilio Bagnasco.

Grazie a tutti gli enti che ci sostengono sempre, in particolare per la presenza: l'Unione Montana Alta Ossola, il Comune di Crodo con il vice sindaco Marco Dresco; il Comune di Masera con il vicesindaco Paolo Cesprini; il Comune di Montecrestese con il sindaco Punchia Renato e il vice sindaco Mario Marian; il Comune di Campo Vallemaggia con il sindaco Mauro Gobbi, il Comune di Masera con il vicesindaco Paolo Cesprini, l'Associazione Val Rovana E', la Fondazione Alpe Magnello, l’associazione Via Alta Valle Maggia; la Famiglia Senn dell'Azienda Agricola Montana e l’Agriturismo Munt la Reita di Cimalmotto, il Consorzio Opere Agrarie Alpe Aleccio; il Soccorso Alpino della X Delegazione con le stazioni di Domodossola e Baceno, il Dott. Carlo Maestrone, il Soccorso Alpino SATI, gli autisti Massimo Bonzani, Mattia Anselmi, Mario Trufa, Savoia Felice e Savoia Simone, la ditta STV, le guide Nori Botta e Stefania Vaudo, il nostro fotografo Paolo Moschino; tutti i volontari sia italiani che svizzeri che con Ticino Sentieri, nei giorni precedenti, si sono adoperati per sistemare i sentieri. Grazie ai nostri sponsor Mosoni Sport, Montura e Ferrino. Senza tutte queste persone non potremmo realizzare niente di tutto questo.”

Il prossimo appuntamento è per sabato 7 ottobre 2023 con la serata “Storie Verticali” di cui verrà data comunicazione del programma nei prossimi giorni.