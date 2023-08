Esposizione di vetture d'epoca a Craveggia

Sabato 26 agosto a Craveggia esposizione di 40 vetture d'epoca. Non solo, con equipaggi provenienti anche dalla vicina Svizzera.

L'evento avrà come tema "Craveggia: fra il tesoro del Re di Francia, affreschi e architettura alpina". Sarà un'occasione unica per esplorare le bellezze di questo affascinante borgo. L'esperienza culminerà con un pranzo tipico di montagna al rifugio La Vasca, dove potrai gustare prelibatezze locali tra cui polenta e altre specialità regionali.

Per partecipare contattare Franco Ronchi al numero 339 4758968. Vorremmo ringraziare sin d'ora l'Amministrazione Comunale di Craveggia, in particolare il sindaco Paolo Giovanola e don Gallina, il parroco di Craveggia, per il loro prezioso supporto nell'organizzazione di questo evento straordinario. Non mancare, sarà un'occasione indimenticabile.