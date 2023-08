Non può avvicinarsi alla ex, ma lo trovano in un bar vicino alla sua casa. Arrestato 51enne ossolano

Due giorni fa i carabinieri di Domodossola hanno arrestato un 51enne ossolano per inosservanza al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente. A carico dello stesso, infatti, erano state avviate le procedure del “codice rosso” per i comportamenti che lo stesso aveva tenuto nei confronti della ex convivente, tanto che il Tribunale di Verbania aveva emesso una ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi, ed in particolare alla residenza, frequentati della donna che vive a Domodossola.

Quella sera una pattuglia dei carabinieri era intervenuta in un locale poiché l’uomo stava creando problemi. Una volta identificato lo stesso, che inizialmente assumeva un atteggiamento non collaborativo nei confronti dei militari, veniva appurato che l’uomo si era portato ad una distanza inferiore a quanto stabilito dal Tribunale e che non poteva escludersi la volontà di raggiungere l’abitazione della donna, distante poche centinaia di metri dal citato locale. Valutata la situazione i carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo riaccompagnandolo, al termine delle formalità, presso la sua residenza, in un altro comune del verbano, su disposizione dell’autorità giudiziaria.