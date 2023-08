Impianto a biogas, il Comitato Bassa Ossola "pronto ad alzare il livello della battaglia"

Il direttivo del comitato CBO rileva come, nella forsennata ricerca di una strada tesa a raddrizzare la procedura per la vendita del terreno, per noi illegittima, intrapresa dal comune di Premosello Chiovenda con il Consorzio Rifiuti provinciale (o ConserVCO? Non lo hanno ancora capito loro, figuriamoci noi) stanno trascorrendo le settimane senza che i cittadini vengano messi a conoscenza di cosa stia accadendo, dato che questo assurdo “percorso” continua negli alti uffici, sempre senza alcuna evidenza pubblica.

A questo punto ritieniamo sia giunta l’ora di porre fine a questa telenovela, e, intervenendo in loro aiuto, indichiamo l’unica strada percorribile: l’abbandono immediato del progetto, per irrealizzabilità, anche a causa del fatto che il luogo prescelto è inidoneo!

Si perdono i soldi del PNRR? Pazienza, si pongano delle domande coloro che hanno pensato di utilizzarli per un progetto inadeguato!

Le abitazioni vicine, che essi hanno detto “non esistere”, esistono invece eccome e, anche sulla scorta della sentenza del TAR Piemonte, Prima Sezione, n. 78 del 28 gennaio 2020 che ha chiarito come “i nuclei residenziali posti al di fuori del centro abitato e non perimetrati non possono essere qualificati come case sparse, trattandosi di nuclei abitati”, ribadiamo alle Amministrazioni e gli Enti coinvolti che il Comitato CBO farà di tutto per attestare che le “linee guida” regionali o i “pareri personali” dei rappresentanti istituzionali non possano superare il Diritto delle persone residenti.

Faremo di tutto, ribadiamo, perché se già è grave ogni violazione del diritto dei Cittadini, la violazione del diritto alla qualità della vita nella propria abitazione non è assolutamente ammissibile, e quindi non ammetteremo mai, ad ogni costo, alcun tipo di “aggressione”.

A seguito di questo monito, attendiamo la immediata comunicazione ufficiale di abbandono di questo folle progetto! In caso contrario, come Comitato (forte anche di un migliaio di firme raccolte a sostegno!) alzeremo il livello della nostra battaglia affinché il Diritto dei cittadini sia fatto rispettare a tutti i costi e in ogni sede!

Commissione stampa Comitato CBO