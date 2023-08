Meteo: temporali intensi e persistenti. Arpa invita a prestare massima attenzione

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte ha lanciato un'allerta in merito a un'imminente situazione meteorologica critica. La regione si trova di fronte a una serie di temporali intensi e duraturi, diversi dagli usuali fenomeni isolati che caratterizzano l'estate. L'allerta gialla, emessa da Arpa, è valida per le prossime 36 ore e abbraccia quasi l'intero territorio piemontese.

Il caldo intenso che ha caratterizzato i giorni precedenti ha portato all'accumulo di una considerevole quantità di energia nell'atmosfera. Questa energia, combinata con l'arrivo di aria più fresca proveniente dalle Isole britanniche, potrebbe scatenare tempeste di notevole intensità. Contrariamente ai classici temporali isolati, ci si aspetta piuttosto piogge diffuse e prolungate, che potrebbero causare accumuli significativi di precipitazioni su vaste aree.

L'energia accumulata dall'intenso caldo può essere liberata sotto forma di tempeste quando entra in contatto con l'aria più fresca. Questa è esattamente la dinamica che potrebbe manifestarsi nei prossimi giorni nel Piemonte, con l'arrivo dell'aria fresca dalle Isole britanniche.

Di fronte a questa situazione critica è fondamentale seguire costantemente gli aggiornamenti meteorologici e monitorare l'evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Arpa ha consigliato di evitare di avvicinarsi a corsi d'acqua e conoidi, ovvero accumuli di detriti a forma di cono che si formano all'imbocco di ampie aree con pendenze leggere. Anche se privi di corrente d'acqua in condizioni normali, queste strutture possono trasformarsi rapidamente in pericoli in caso di intense precipitazioni improvvise.

E' difficile prevedere se si verificherà nuovamente il fenomeno delle 'bombe d'acqua', che recentemente hanno causato danni e preoccupazioni nelle valli di Susa e Argentera. Tuttavia sarà necessario adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.