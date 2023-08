Gatto intrappolato in una canna fumaria salvato dai Vigili del fuoco

Questo pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola è intervenuta in frazione Genestredo, nel comune di Vogogna, per salvare un gatto in difficoltà, che si trovava all'interno di una canna fumaria di un'abitazione. Il gatto, di cui non si è riusciti a risalire al proprietario, probabilmente è entrato dal comignolo ed è rimasto incastrasto all'interno. Il proprietario si è accorto, rientrando a casa, del miagolio insistente, e ha subito chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco lo hanno liberato e trasportato in una clinica veterinaria a Domodossola per le cure, in quanto presentava evidenti segni di debolezza.