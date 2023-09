A Domobianca365 è ancora estate: sport, musica e attività per le famiglie

Mancano ancora un paio di settimane al ritorno sui banchi di scuole che segna, per molti, la vera conclusione del periodo estivo. Ci sono ancora lunghe giornate di sole, finalmente dopo le piogge dello scorso fine settimana, da trascorrere in montagna, non troppo distante dalle città, per regalarsi momenti di relax e divertimento all’aria aperta e deliziarsi delle miti temperature settembrine.

Si comincia il prossimo weekend, sabato 2 settembre, con un evento dedicato allo sport per tutti: Volley365. Sfida all’ultima schiacciata per grandi e bambini, nel campo in sabbia allestito proprio di fronte al Lusebar, per emulare le gesta delle nazionali azzurre impegnate in questi giorni nei campionati europei di pallavolo. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione 2mila8 Volley di Crevoladossola. A disposizione l’offerta gastronomica di Domobianca365 e l’animazione con DJ set. Sabato si disputeranno tornei di beach volley tre contro tre, con almeno una giocatrice femminile per squadra. Due le categorie: under 15, nati dal 2008 al 2015 e over, senza limiti di età Costo dell’iscrizione è 5 euro a persona. Per iscriversi telefonare al 3405773403. Per i più piccoli, nati dal 2013 in poi, tornei di minivolley “Green Volley” l’occasione perfetta per avvicinarsi a questa disciplina sportiva.

Ai partecipanti del torneo sarà proposto un menù speciale a base di polenta e spezzatino e un menù dedicato ai bambini.





Domenica 3 settembre Domobianca365 ha organizzato la “Festa del Volo”, un evento dedicato agli appassionati di parapendio e a chi sogna di toccare il cielo con un dito.

Madrina d’eccezione della festa, la campionessa mondiale di paracadutismo, di origini ossolane, Gigliola Borgnis, che proprio a Domodossola a soli 16 anni fece il suo primo lancio con il paracadute.

I cieli azzurri di Domobianca365 saranno allegramente punteggiati dalle vele colorate dei parapendio, in un palcoscenico naturale ideale per lunghe planate e un zona atterraggio di grandi dimensioni. Un luogo perfetto per affinare tecnica e abilità di pilotaggio.

Domenica 3 settembre sarà in funzione un servizio navetta gratuito dall’atterraggio a Domobianca e anche gli impianti di risalita saranno gratuiti per consentire più lanci durante la giornata. Possibile anche un volo in tandem con piloti professionisti per chi desidera vivere l’esperienza adrenalinica del parapendio.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Eliossola, si potranno prenotare voli panoramici in elicottero per ammirare dall’alto lo splendido panorama della vallata e della città di Domodossola.

Nell’area vicino al Lusebar sarà presente uno stand di Air Valdossola, associazione e scuola di volo di Masera (VB), dove si potranno osservare da vicino diversi elicotteri, un deltaplano a motore e due aerei ultraleggeri Stol e seguire i volteggi e gli atterraggi di piccoli aerei telecomandati.

Aperti tutti i punti ristori con un’offerta di qualità e tante proposte stuzzicanti. Dalle 15 al Lusebar, il dj set di Bunny.





Il weekend successivo, domenica 10 settembre Domobianca365 propone una grande iniziativa per le famiglie: la “Festa d’Autunno”. Nell’ultimo fine settimana di vacanza si potrà trascorrere una giornata spensierata all’aria aperta prima di tornare sui banchi di scuola. L’evento, in memoria di Matilde Cara, è dedicato interamente al divertimento dei più piccoli con tantissime attività: gonfiabili, animazione per bambini, spettacoli di magia con il mago Mark, percorsi ludici ed educativi con i Vigili del Fuoco e possibilità di vivere l’esperienza del battesimo della sella insieme agli splendidi cavalli e pony della cooperativa DC Ranch.

Alle 15.30 si potrà assistere allo spettacolo acrobatico di bike trial: spericolati salti, rapidi scatti, e adrenalinici volteggi lasceranno il pubblico senza fiato.

Tutte le attività si svolgeranno nell’area adiacente al parcheggio, accanto alla partenza degli impianti di risalita e al Kinder Park, l’area giochi attrezzata gratuita.

Non mancheranno le proposte gastronomiche: a pranzo sarà possibile gustare un’ottima grigliata di costine accompagnata da polenta e formaggi locali.

Alle 16.00 al Lusebar tante proposte golose per una merenda in terrazza allietata dalla musica della Mila Santana Band. E per finire la giornata con gusto, dalle 19, la speciale risottata del “Franco di Trontano”, una vera istituzione gastronomica locale, seguita dalle squisite zeppole preparate da nonna Memè.

Nel mese di settembre tutti i servizi e i ristori saranno aperti nel week end, con gli impianti di risalita attivi nei fine settimana fino al 10 settembre. Rimarranno attivi tutti i giorni il Kinder Park e il Parco Avventura, perfetti per trascorrere le ultime giornate delle vacanze estive, prima del rientro a scuola, così come il Lusebar il punto ristoro situato alla partenza degli impianti accanto al parcheggio.





Sono aperte le iscrizioni al grande appuntamento enogastronomico di “Chef in Quota”. L’evento gourmet dedicato all’eccellenza enogastronomica si terrà lunedì 18 settembre, al Rifugio Baita Motti a 1300 metri di altezza con una vista mozzafiato sulle Alpi e la piana di Domodossola.

Il tema: “La Cucina di Montagna incontra il Lago” sarà declinato nelle originali proposte di due chef stellati Michelin: Alessandro Gilmozzi del ristorante “El Molin” di Cavalese (Trento e Presidente dell’Associazione Ambasciatori del Gusto) e Paolo Griffa del “Caffè Nazionale” di Aosta. Con loro Simona Benetti del “Battipalo” di Lesa (Novara), Davide Brovelli del “Sole” di Ranco (Varese), e gli chef ossolani Andrea Ianni della “Trattoria Vigezzina” di Trontano, Matteo Sormani della “Walser Schtuba di Riale” (Formazza) e Fabio Tisti di “Tisti Pasticceria&Tea Room” di Domodossola. L’interno ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza all’iniziativa del quotidiano La Stampa “Le tredicesima dell’amicizia” promosso dalla Fondazione Specchio dei Tempi.

Ancora disponibili alcuni posti. Per prenotazioni chiamare il numero 345 3060561 o scrivere a: info@domobianca.it