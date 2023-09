Fine settimana di festa all'alpe Lut

Alle porte della Val Grande, nel weekend tra sabato 2 e domenica 3 settembre, torna la tradizionale festa organizzata dal Consorzio montano di Premosello.

Il programma:



Sabato 2

Alle 15 l’inizio dei festeggiamenti con l’apertura del Santuario del Lut. Alle 19 è prevista la cena montanara con trippa e alle 21 l’illuminazione della Croce. Sabato ci sarà la nona edizione della camminata diurna e notturna con partenza da Premosello e arrivo all’alpe Lut. Il percorso, lasciato Premosello, attraverserà le località Motta Rossa, Pian dal Manic, alpe Cornala, Alpe Lut, Bacino La Vasca, Colloro, Premosello. Alle 16.45 ci sarà il ritrovo a Premosello in piazza della Chiesa, alle 17 partenza, alle 18.45 arrivo all’alpe Lut, 19 visita alla chiesetta, 19.15 cena all’area festa.

Alle 20.30 partenza, 21.30 sosta a Colloro al circolo Acli, 22 ripresa del cammino e alle 23 il ritorno a Premosello. Gli organizzatori fanno sapere che la camminata è aperta a tutti e si svolgerà anche in caso di pioggia. E' consigliato ai partecipanti di portare una torcia e un k-way. Per informazioni cell. 338-7296937.

Domenica 3

Alle 11 si terrà la messa celebrata da don Ezio Rametti, alle 12.30 il pranzo nel pomeriggio la giornata sarà allietata dalla musica della fisarmonica. La festa si svolgerà con qualsiasi tempo essendo presente un tendone in caso di pioggia.

L’Alpe Lut , a 772 metri di altitudine è uno dei più antichi alpeggi presenti nel territorio ossolano.

A testimonianza delle sue lontane origini, un’antica pergamena risalente al 1014, scoperta dallo studioso e storico Enrico Rizzi, attesta la donazione da parte del Monastero di San Vittore al Corpo di Milano, dell’alpeggio detto “de Alupta”, in Val d’Ossola, al Monastero di Arona. I reduci della Prima Guerra d’Indipendenza decisero di erigervi come ex-voto una cappelletta campestre dedicata all’Annunciazione. La cappelletta fu ampliata in varie fasi, al termine dei successivi conflitti: nel 1924 fu inaugurato il corpo centrale del piccolo edificio, che ormai era diventato una vera e propria piccola chiesa.