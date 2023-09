Svizzera, gallerie chiuse per manutenzione tra Briga e Visp

Saranno chiuse per manutenzione alcune gallerie della A9 tra Visp e Briga. Nelle prossime settimane nei tunnel Visp, Eyholz e Gamsen sulla A9 verranno eseguiti diversi test e lavori di manutenzione necessari a garantire i requisiti di sicurezza.

Sicurezza per gli utenti della strada che riguardano il sistema idrico di spegnimento, la ventilazione e le telecamere per il rilevamento degli eventi. Gli interventi dureranno tre settimane e riguarderanno i tunnel Visp, Eyholz e Gamsen tra Visp e Briga.

Il programma prevede dal 4 settembre al 6 settembre che il tunnel dell'Eyholz sarà chiuso in entrambe le direzioni e il tunnel del Visp in direzione di Sion. Eyholz in direzione Briga sarà chiuso per altre cinque ore anche il 7 settembre 2023.

Due settimane per il tunnel Visp, ancora chiuso per 2 notti: 18-19 e 19-20 Settembre dalle 20 alle 5 in direzione di Sion

Ulteriori test avranno luogo nel tunnel Gamsen. Qui il blocco riguarderà 2 notti: 11-12 e 12-13 Settembre, dalle 20 alle 5.