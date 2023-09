I cambiamenti climatici al centro di un convegno a Macugnaga

Montagna, acqua e cambiamenti climatici. Saranno questi i temi di un incontro che si terrà sabato 9 settembre alle 21 al Centro Kongresshaus. Il convegno, su un tema di grande attualità e rilevanza per il territorio, è intitolato “Come e perché viviamo in un’epoca di cambiamenti climatici” ed è promosso da Acqua Novara VCO .

Senza svilire l’importanza del tema trattato gli organizzatori hanno voluto dare all’incontro una chiave di lettura insolita invitando a condurre la serata un comico, John Vincent, Stand-Up Cornedian di Comedy Central.

Interverranno Daniele Barbone amministratore delegato di Acqua Novara e Vco ed esperto di sostenibilità ambientale, poi Emanuele Terzoli presidente di Acqua Novara e Vco, Alessandro Bonacci sindaco di Macugnaga, Gildo Burgener presidente dell’Associazione Amva A che si occupa della promozione e dello sviluppo di Macugnaga e della Valle Anzasca , Pietro Cimenti della startup milanese Glac Up e Maurizio Rivolta vice presidente del Fai. “Uniremo diverse modalità espressive, questo – spiega l’Amministratore delegato di Acqua Novara Vco Daniele Blardone - per raggiungere un pubblico più vasto, coinvolgerlo e fargli comprendere come il tema dei cambiamenti climatici riguardi ognuno di noi sul nostro territorio e nella nostra vita quotidiana”,