''Poste ripristino il servizio: è inaccettabile che gli uffici restino aperti a giorni alterni''

‘’Poste riaprano gli uffici. Non è più accettabile che restino aperti a giorni alterni, ma vanno aperti tutti i giorni, come era prima dell’emergenza Covid’’. Chi parla è Gianpaolo Blardone, sindaco di Pallanzeno, che ha scritto – nuovamente – a Poste Italiane. Non è la prima raccomandata che il sindaco fa sull’argomento, ma sinora, dice, ‘’le mie richieste sono rimaste inevase’’.

‘’Gli uffici postali del paese dopo il periodo Covid non hanno mai riaperto tutti i giorni della settimana – spiega - . Capisco quando c'era l’emergenza Covid, ma ora la situazione è cambiata e non vedo perché debbano restare aperti solo a giorni alterni.

‘’I miei concittadini – aggiunge – si lamentano per le lunghe code. Essendo che gli uffici postali coincidono con l’’ingresso degli uffici comunali, di quelli dell’Unione Media Ossola e della Protezione Civile. Si formano assembramenti e questa situazione è stata già segnalata perché ha dato corso a fatti incresciosi. Pertanto per una ragione di ordine pubblico va risolta. Tutto ciò anche per una migliore funzionalità. Lo chiedo nello spirito di una reciproca collaborazione, più volte invocata anche negli incontri con la direzione centrale. Invito pertanto Poste a provvedere nel più breve tempo possibile a ripristinare l’apertura degli uffici tutti i giorni’’.