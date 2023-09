A Domobianca365 la festa in memoria della piccola Matilde Cara

L’evento, in memoria di Matilde Cara, a cui nel luglio del 2022 è stato dedicato il Parco Avventura , è dedicato interamente al divertimento dei più piccoli con tantissime attività: gonfiabili, animazione per bambini, spettacoli di magia con il mago Mark, percorsi ludici ed educativi con i Vigili del Fuoco e possibilità di vivere l’esperienza del battesimo della sella insieme agli splendidi cavalli e pony della cooperativa DC Ranch.

Non mancheranno le proposte gastronomiche: a pranzo sarà possibile gustare un’ottima grigliata di costine accompagnata da polenta e formaggi locali.

Alle 16.00 al Lusebar tante proposte golose per una merenda in terrazza allietata dalla musica della Mila Santana Band. E per finire la giornata con gusto, dalle 19, la speciale risottata del “Franco di Trontano”, una vera istituzione gastronomica locale, seguita dalle squisite zeppole preparate da nonna Memè.